Homem manteve um relacionamento com duas mulheres ao mesmo tempo, faleceu, e agora estas exigem ser herdeiras

Há 2h e 47min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do segundo caso que marca o programa da tarde «Três é demais».

Em estúdio, recebemos Olga Cunha e Josefa Andrade. Olga e Josefa viveram durante vários anos sem saber, com o mesmo companheiro. Ambas se deixaram levar pelos encantos do homem por quem estavam apaixonadas, e pela promessa de um casamento que nunca chegou a realizar-se. Agora, a inesperada morte do parceiro de Olga e Josefa fez com que o caminho das duas se cruzasse, deixando alguns assuntos pendentes.

Ouvimos ambas as partes e ficamos a conhecer todos os pormenores deste caso.

Veja tudo, no vídeo, em cima.