Homem obriga mulher a usar cinto de castidade e abusava diariamente dela

Há 30 min

No «Dois às 10», abordamos os detalhes deste crime em que o tribunal decretou que o agressor será acusado de mais de 200 crimes de violação. A vítima só podia comer, ou tomar banho, com autorização do namorado tendo a sua vida completamente controlada.