Há 2h e 24min

Na Atualidade do «Dois às 10», ficamos a par do caso de uma tragédia que matou o marido de Elisabete Silva e dois amigos de Luís Nogueira, que foram convidados do Dois às 10, num acidente em 2019. O responsável circulava em excesso de velocidade e álcool no sangue e conhece agora a sentença.