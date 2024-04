Homem que matou dois polícias já saiu em liberdade, apesar de pena de 25 anos. Pai da vítima reage

Há 3h e 10min

Na Atualidade do «Dois às 10», recordámos o caso de dois agentes da PSP que foram mortos a tiro, em 2005. Na madrugada do dia 20 de março, uma patrulha de rotina cruza-se com um homem suspeito que reage a tiro sobre os agentes. Vemos imagens do inspetor-chefe da PJ António Teixeira, que descreve o local do crime. Os polícias tinham apenas 23 e 29 anos. O homicida já tinha matado uma menina de 10 anos no Brasil. Após o homicídio dos polícias, o suspeito luso-brasileiro foi detido em Melides e na habitação, foi encontrado um arsenal. O homicida foi condenado a 25 anos de prisão, tendo cumprido parte da pena em Portugal, e depois foi extraditado em 2018 para o Brasil, e em 2022, foi colocado em liberdade. O pai de um dos agentes reage com perplexidade a este dado e emociona-se ao recordar o momento em que recebe a notícia da morte do seu filho.