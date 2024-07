Hoje às 13:22

No «Dois às 10», conhecemos o caso de uma menina de 11 anos que, à saída da escola, foi arrastada para dentro de um prédio por um homem, em Quarteira, no Algarve. A menina conseguiu escapar e pediu ajuda à avó. O repórter Tiago Lima encontra-se no local e dá-nos todos os detalhes do sucedido. Entrevistámos, em exclusivo, o pai da menina que sofreu esta tentativa de rapto. O suspeito já estava sinalizado.