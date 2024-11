Homenagem a bombeiros mortos em incêndio: «Ainda cheira a fumo, cheira a tragédia» - Veja a conversa completa

Há 1h e 1min

No «Dois às 10», Maria Gracinda começa por revelar a dor que sentiu por perder a filha diz que pressentiu a morte dela e que foi a caminho dos bombeiros para ter mais novidades. Já lá, é a filha Estela que, por telefone, lhe diz que a Sónia, o Paulo e a Susana estão mortos neste momento, Maria Gracinda estremece. Revela como foi difícil receber aquela notícia e como é para ela impensável pensar que a filha morreu em sofrimento. Mesmo assim, esta mãe diz não culpar ninguém, só e apenas o fogo foi ele que matou Sónia. Conta ainda que não conseguiu despedir-se da filha queria tanto vestir-lhe um vestidinho, mas não havia corpo para isso sobraram apenas uns ossinhos. No local da tragédia, Francisco começa por recordar emocionado o que Sónia era para ele: tudo. Conta que iam casar no verão do próximo ano e que todo esse sonho acabou. Revela como o fogo virou sem estarem à espera, como tiveram de fugir, como ainda chamaram por eles, mas não ouviram nada.