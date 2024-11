Homens foram cavar a terra com o intuito de encontrar dinheiro roubado, mas o «tiro saiu-lhes pela culatra»

Há 3h e 53min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do segundo caso que marca o programa da tarde «Quem tudo quer, tudo perde».

Em estúdio, recebemos Miguel Coimbra e Jacinta Lourenço. Miguel e um colega trabalham na prisão onde o filho de Jacinta cumpre pena por ter assaltado um banco. Miguel e o colega, dois funcionários do estabelecimento prisional, souberam que recentemente a mãe e o filho trocavam correspondência. Nestas cartas, Jacinta queixava-se dos campos onde costumava plantar batatas estarem agora ao abandono, e não ter quem a ajudasse nas tarefas do campo. Em resposta, o filho terá dito a Jacinta para não fazer nenhuma plantação naquelas terras, uma vez que algo importante estaria ali enterrado. Isso foi o que deduziram Miguel e o colega, pois estes acreditaram que tinham descoberto onde é que o filho de Jacinta tinha escondido o dinheiro do assalto ao banco, crime que o levou à prisão. Jacinta não teve de esperar muito para que Miguel e o colega lhe batessem à porta a oferecer ajuda para cavar a terra e plantar as batatas. O problema é que quanto mais cavavam, menos hipóteses existiam de encontrar o dinheiro. Quando finalmente desistiram da escavação, já era tarde demais.

Ouvimos ambas as partes e ficamos a saber todos os detalhes do sucedido.

