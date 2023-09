Há 35 min

Em «Queridos Papás», Matias (José Fidalgo) vem a casa de Simão (Pedro Sousa) com Alex (Martim Balsa) com cara de poucos amigos, dizendo a Simão que Beni (Luísa Guanilho) roubou o boneco de Alex. Simão irrita-se com Matias a dizer que ele não pode acusar assim a filha, calando-se quando Alex vem com o Batman do quarto de Beni. Simão olha preocupado para a filha.