Hugo Andrade confessa: «Acabamos por entender para quem é que as câmaras estão a apontar»

Há 3h e 22min

No «Dois às 10», recebemos Hugo Andrade, o segundo finalista do Big Brother 2023, que entrou de mãos dadas com Francisco Monteiro na gala final do programa. O concorrente faz um balanço da sua participação e como é a dinâmica da casa. O nosso convidado revela se pensou ou não nas consequências de ter participado no reality show. Hugo Andrade agradece o carinho das pessoas e revela estar a adorar o contacto com as pessoas na rua.