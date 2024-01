Há 1h e 9min

No «Goucha», o vencedor do segundo lugar da final do «Big Brother», admite que fica muito nervoso quando tem de ter discussões e recorda um dos momentos mais «acesos» que teve com Joana Sobral. Fala das várias pessoas a qual contou que ia entrar na casa mais vigiada do país, admitindo que ter tido muita dificuldade em manter o segredo.