Há 55 min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de vida de Humberto Neto, que foi toxicodependente durante 17 anos. O nosso convidado recorda como era a Afurada de antigamente, onde morreu muita gente, devido ao vício das drogas. Humberto fala-nos do falecimento do irmão e da sua entrada no mundo dos estupefacientes.