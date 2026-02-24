Humor político ou ataque pessoal? Disputa eleitoral chega à Justiça

Ontem às 16:37

Em «A Sentença», João Patrício apresenta o caso «Desconforto eleitoral». Henrique, candidato às últimas eleições autárquicas, acusa a sua oponente, Maria, de ter conduzido uma campanha assente em trocadilhos e comentários jocosos sobre o seu apelido, amplamente divulgados nas redes sociais. Para Maria, tratou-se de sátira política típica de contexto eleitoral, sem recurso a informações falsas ou referências à vida privada do adversário. Já Henrique entende que os comentários ultrapassaram os limites do humor, mancharam a sua reputação e terão influenciado os resultados das eleições. Sentindo-se humilhado e prejudicado, recorre agora ao tribunal para exigir uma indemnização por danos reputacionais.