Humor reprovado - A piada que custou um contrato de trabalho ao humorista

Há 30 min

Em «A Sentença», «Humor à prova» O que deveria ser um momento de descontração numa festa de Natal escolar terminou em tribunal. Leonel, um humorista que assume o público infanto/juvenil como um pilar central da sua carreira, viu o seu contrato ser rescindido abruptamente pelo Agrupamento de Escolas.

A origem do conflito terá sido quando Leonel, durante a sua atuação, centrou o repertório em troças e piadas dirigidas ao corpo docente. O tom das sátiras não agradou à direção, que interrompeu a colaboração antes do previsto. A Diretora do agrupamento acusa formalmente o comediante de difamação e injúria, alegando que o conteúdo apresentado ultrapassou os limites e feriu a dignidade dos professores presentes.