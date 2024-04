Há 2h e 32min

No «Goucha», recebemos Iara Rodrigues, a nutricionista dos famosos. A nossa convidada é surpreendida por palavras da mãe sobre si, e não contém a emoção. Marlene, a mãe de Iara, fala-nos da relação cúmplice que sempre teve com a filha e não esconde o orgulho que tem da mesma. A nutricionista reage ao que ouve e explica-nos o que significa essa questão do 'abismo'.