Iara Rodrigues partilha receita de pizza viral!

Há 58 min

No «Dois às 10», a nutricionista Iara Rodrigues partilhou recentemente uma receita de pizza saudável ideal para quando as crianças pedem uma refeição mais indulgente. Com uma abordagem equilibrada e nutricionalmente rica, esta receita permite manter o sabor delicioso da pizza, mas com ingredientes mais saudáveis e adequados para toda a família. Iara sugeriu alternativas que ajudam a reduzir o teor de gorduras e açúcares normalmente presentes numa pizza tradicional, promovendo ao mesmo tempo um prato nutritivo e saboroso que certamente agradará aos mais pequenos.