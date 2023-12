Iasmim Lira chora ao recordar maus-tratos: «Porque tenho de ter uma avó que me trata desta forma?»

Ontem às 18:24

A ex-concorrente do «Big Brother» fala da relação difícil que tem com a avó materna e que admite que maltratou com psicologicamente durante vários anos.

Revela que esta é uma pessoa que se enquadra no grupo de pessoas a qual quer manter distância, tendo medo de voltar a ser tratada da mesma forma.

Emociona-se e admite que esta familiar e a forma como foi tratada por ela foi uma das principais razões para depressão que enfrentou.

