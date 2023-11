Há 2h e 51min

No «Dois às 10», recebemos Isabela Lira e Isadora Lira, mãe e irmã da de Iasmim Lira, concorrente do «Big Brother». As nossas convidadas comentam o facto da concorrente ter uma má relação com a avó materna. Isabela recorda que a mãe não gostou que esta tivesse engravidado cedo.