Iasmin Lira sobre expulsão da casa do Big Brother: «Não encaro com uma derrota»

Há 51 min

No «Goucha», a ex-concorrente do «Big Brother» faz o balanço da sua participação, admite não encarar a expulsão como uma derrota e conta-nos o que faria com o premio final se tivesse chegado ao fim do desafio. Iasmin Lira fala um pouco dos planos de futuro a nível pessoal e amoroso.