Idalina recebe mensagem em memória do filho: «O Diogo será sempre um sobrinho de uma bondade incrível»

Há 2h e 14min

No «Goucha», a familiares fazem uma surpresa a Idalina Alves em honra do filho que perdeu a vida, aos 13 anos, atropelado na estrada nacional 4, no Montijo.