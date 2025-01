Hoje às 11:44

No «Dois às 10», recebemos Paulo e Sílvia, pais de Gustavo, um bebé que, com apenas 14 dias, foi diagnosticado com meningite bacteriana. O casal recorda os momentos de angústia que viveram aquando do diagnóstico e como Gustavo é um guerreiro. Apesar das dificuldades, o pequeno Gustavo continua a ser a luz da vida de Paulo e Sílvia.

