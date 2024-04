Há 1h e 1min

No «Dois às 10», o repórter Pedro Ramos Bichardo faz o enquadramento do caso de uma idosa, de 83 anos, que fugiu do filhos, descalça, de madrugada. partilhamos entrevista com a vítima Francelina Cardoso. A idosa recusa denunciar o filho que a deixou a sangrar após espancamento.