Há 3h e 43min

Na Atualidade do «Dois às 10», damos início ao segmento com uma notícia chocante, em pleno dia de Natal. Um idoso de 88 anos deixa a mulher ferida depois de a agredir na noite de Natal, em Alcabideche, Cascais. A idosa de 85 anos foi encontrada co9m hematomas e escoriações após ser agredida. A discussão entre o casal de idosos terminou com os dois hospitalizados.

O repórter Pedro Ramos Bichardo encontra-se em Cascais, e dá-nos todos os detalhes sobre este crime.

Veja tudo no vídeo, em cima.