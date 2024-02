Idoso mata mulher, tenta matar a filha e coloca termo à vida

Há 2h e 20min

No «Dois às 10», ficamos a par do caso de um homem de 80 anos que matou a mulher a tiro, tentou matar a filha e de seguida, colocou termo à sua própria vida, em Agrochão, Vinhais. A filha de 49 anos encontra-se no hospital a lutar pela sua vida. Na origem do crime, estão desavenças entre o pai e a filha, onde já existia um historial de violência doméstica. A repórter da TVI encontra-se no local e entrevista vizinha e familiares das vítimas.