Idosos precisam de 50 mil euros para ficar com a casa da família, após morte trágica da filha

Há 1h e 42min

No dia 30 de janeiro, Rute e a filha de 17 anos foram assassinadas à facada na habitação onde viviam. O autor do crime foi o companheiro de Rute, que, depois do duplo homicídio, pôs termo à própria vida. A única sobrevivente da tragédia foi a filha em comum do casal, uma bebé de apenas 15 meses, que foi entregue aos cuidados dos avós paternos.



Dois meses após o crime, os pais de Rute, Aristides e a mulher, foram surpreendidos com uma nova dor: a casa onde vivem há mais de 30 anos estava prestes a ser penhorada. Descobriram que tinham sido fiadores da filha num crédito à habitação que se encontrava em incumprimento



O imóvel foi já vendido a uma imobiliária, mas o novo proprietário aceitou revendê-lo à família. O problema está no valor em falta: são necessários 50 mil euros para que os pais de Rute possam readquirir a habitação. Para isso, a família criou uma conta de crowdfunding e lançou um apelo público, que tem mobilizado uma onda de solidariedade.