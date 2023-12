Há 3h e 22min

No «Dois às 10», recordámos um caso de autêntica tortura. Em 2018, dois idosos foram assaltados duas vezes em três dias. O casal foi torturado por uma gangue em assalto violento. Queimados, drogados e obrigados a consumir droga com um espeto de ferro em brasa. A mulher morreu e o marido foi internado com queimaduras graves. Vemos imagens da entrevista do filho do casal.