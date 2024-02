Há 1h e 17min

No «Dois às 10», ficamos a par do caso de uma igreja que foi assaltada por um grupo que roubou hóstias, vinho da missa e mais de 500 euros de santuário, em Barcelos. Entrevistámos o padre Dex Steve que considera isto um ato de vandalismo, e uma testemunha do sucedido.