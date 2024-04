Há 1h e 45min

No «Goucha», recebemos Ilona Matviychuk, a última concorrente expulsa do «Big Brother 2024». Vemos imagens do casting da ex-concorrente e depois a nossa convidada fala-nos da sua infância passada na Ucrânia. Ilona fala-nos do facto do pai ter vindo para Portugal, sendo que esta veio para cá aos 16 anos.