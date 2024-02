Imagens chocantes de homem executado a tiro à porta de prédio

Há 45 min

No «Dois às 10», vemos a imagens do crime que levou à morte um homem a tiro, à entrada de um prédio em Oeiras. A investigação revela que este poderá ter sido vítima de uma cilada e poderá estar envolvido com a máfia angolana.