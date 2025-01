Impacto dos ecrãs: «Até aos dois anos é mesmo, mesmo negativo» - Psicóloga alerta para os perigos da tecnologia nos mais novos

Hoje às 10:54

No «Dois às 10», o tema em discussão foi o impacto dos ecrãs nos mais novos. A psicóloga Tânia Correia, alertou para os efeitos negativos do uso excessivo de tecnologia em crianças até aos dois anos, afetando a fala e os processos sociais. Cláudio Ramos partilhou a sua preocupação com a dependência dos miúdos em relação aos ecrãs, exemplificando com situações que observa em restaurantes. Tânia Correia reforçou a importância da interação e do contacto visual para o desenvolvimento infantil.