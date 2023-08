Imperdível: Bino toma conta das crianças do hotel, no kids Club!

Há 52 min

Em «Festa é Festa», Albino (Pedro Alves) está com um ar desolado no kids Club. Deixou a sua filha com o irmão para poder descansar e agora tem de aturar os filhos dos outros. Uma criança aproxima-se de Albino, dá-lhe um pontapé na canela e vai embora. Albino tenta brincar com as crianças, mas elas fogem, gritam e não lhe ligam nenhuma.