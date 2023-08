Ontem às 22:45

Em «Festa é Festa», os três casais saem do resort carregados com as suas malas, mas apercebem-se que não têm transporte, pois a carrinha ficou no parque aquático e também não têm dinheiro para chamar um táxi. Aida (Ana Guiomar) sugere que os homens peçam dinheiro emprestado ao Gerente para chamarem um táxi, mas eles acham que o Gerente nunca lhes irá emprestar dinheiro e têm medo de lhe pedir.