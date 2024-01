Imperdível: Cláudio Ramos faz pergunta inusitada a Maria Botelho Moniz e a apresentadora esconde-se na caixa!

Há 3h e 14min

No «Dois às 10», celebramos o aniversário de três anos do programa com muita festa, música e surpresas reservadas para si. Recebemos Maria Botelho Moniz, que nos vai fazer companhia esta manhã. Recorde-se que a apresentadora foi mãe do pequeno Vicente no passado mês de novembro. Cláudio Ramos faz uma pergunta inusitada à sua colega das manhãs, no que toca ao seu estado de pós-parto. As gargalhas instalam-se no estúdio. Cristina Ferreira diz-nos como foi para si o pós-parto.