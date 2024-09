Imperdível: Cláudio Ramos surpreende menina com paralisia cerebral e oferece-lhe umas talas novas! Veja o momento

Há 1h e 14min

No Goucha, ouvimos o testemunho de Carla, que veio da Venezuela para Portugal, no sentido de dar mais qualidade de vida à filha. Carla fala-nos do momento em que a sua filha Sofia recebeu o diagnóstico de que tinha paralisia cerebral. Ainda com essa condição, Carla não quer que a sua filha baixe os braços. Com 9 anos, Sofia faz várias sessões de fisioterapia. Sofia fala-nos do facto de andar com um andarilho e partilha connosco os seus maiores sonhos. Em estúdio, recebemos a mãe e a filha. Cláudio Ramos questiona Sofia sobre como esta se sente em relação ao futuro, e mostra-se sensibilizado. No final da conversa, Cláudio faz uma surpresa a Sofia: oferece-lhe as talas que ela tanto precisa.