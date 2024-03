Há 2h e 23min

No «Goucha», recebemos o ex-jogador de futebol Costinha, que agora é produtor de um vinho premiado. O nosso convidado emociona-se ao assistir a uma reportagem do pai a falar do início do filho no futebol, e explica-nos o porquê dessas mesmas lágrimas. «Sacrificaram-se muito por mim e pelas minhas irmãs... a minha vida não foi fácil, tive de ir à procura de ser feliz», remata.