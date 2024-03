Há 3h e 31min

No «Goucha», recebemos Bárbara Parada, que conquistou o 2º lugar no 'Big Brother - Desafio Final' com 32% dos votos. O nosso apresentador faz uma pequena brincadeira com Bárbara Parada e tenta 'arranjar namorado' à finalista, dentro do estúdio. A ex-concorrente critica, ainda, a postura de algumas comentadoras e alerta: 'Deviam ter mais tato'.