Imperdível: Iva Domingues e David Carreira surpreendem crianças da unidade de cuidados especiais!

Há 2h e 34min

No «Há Festa no Hospital», acompanhamos a ida de Iva Domingues até à Unidade de Cuidados Especiais e Nutricionais. Conhecemos o caso da filha de Ana Ferreira, que perdeu a visão, após ter-lhe sido diagnosticada uma infeção. Conhecemos também a história do jovem Santiago, contada pela mãe Raquel Loureiro. A mãe conta que depois do nascimento do filho, o intestino deu um nó, pelo que, até este ano, esteve sempre a fazer uma alimentação artificial. Santiago agradece toda a ajuda dos enfermeiros e dos médicos. Veja aqui a surpresa de David Carreira a estas crianças.