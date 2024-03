Há 1h e 54min

No «Goucha», recebemos Noélia Pereira, que conquistou o 4º lugar no 'Big Brother - Desafio Final'. Noélia traz um presente do Algarve para Manuel Luís Goucha e este reage com satisfação. A finalista revela qual é o seu próximo objetivo de vida, e o nosso apresentador reage de forma caricata.