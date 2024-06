Há 1h e 41min

No «Dois às 10», recebemos Gabriel Sousa, o último concorrente expulso do «Big Brother 2024». O ex-concorrente reage às imagens das suas discussões e momentos mais polémicos dentro da casa. Depois, é confrontado com imagens suas, David Maurício e Daniela Ventura. Gabriel aponta Ventura como a pessoa mais difícil dentro da casa e elabora.