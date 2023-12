Implacável! Sandra Felgueiras: «Votamos para eleger governos que defendem os amigos»

Hoje às 11:52

No «Dois às 10», Sandra Felgueiras é a jornalista mais falada do momento, pelo caso polémico que revelou relacionado com a administração do medicamento mais caro do mundo a duas gémeas luso-brasileiras. Hoje, a jornalista esclarece-nos as dúvidas sobre este caso e fala-nos dos dissabores do jornalismo de investigação.

Sandra Felgueiras coordena a polémica investigação da TVI, sobre o caso das gémeas luso-brasileiras tratadas no Hospital Santa Maria, com intervenção do Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa. As mesmas receberam um dos mais caros tratamento do mundo, na sequência de uma alegada cunha presidencial. O tema tem dado que falar e terá alegadamente feito com que a jornalista da TVI tenha sido ameaçada.

A nossa convidada explica o ponto principal desta investigação e fala-nos de uma «subversão total da democracia», ao explica o fator «cunha» de toda esta polémica instalada em Portugal.