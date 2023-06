Há 2h e 7min

Em «Queridos Papás», Matias (José Fidalgo) olha surpreso para Alex (Martim Balsa) a dizer-lhe que nunca mais quer voltar ao colégio, mostrando-lhe a nota de pedido às crianças para trazerem fotografias com as mães. Matias critica duro Angelina (Marisa Cruz) por o colégio ter pedido às crianças para trazerem fotografias com as mães, dizendo que isso afetou muito o seu filho. A diretora sorri por ver Matias a referir-se assim a Alex.