Impossível não se emocionar: David Carreira aparece de surpresa para abraçar Sebastião!

Há 2h e 6min

No «Momento certo», a história de Sebastião é uma lição de resiliência desde o primeiro dia. Nascido prematuro devido a complicações na gravidez e com Trissomia 21, Sebastião encontrou no seio familiar — e especialmente no irmão, Salvador — o seu porto seguro. A relação entre os dois é o coração desta história. Inseparáveis, Salvador assume um papel que vai além do de irmão; é o maior protetor de Sebastião, por vezes superando a atenção dos próprios pais. No entanto, a admiração é mútua: Sebastião é o fã número um de Salvador.

"Se pudesse escolher, escolhia o meu irmão exatamente como ele é", confessa Salvador, demonstrando uma maturidade e amor incondicionais.

A partilha entre os irmãos estende-se ao campo de futebol, onde ambos jogam no Gil Vicente (clube onde o pai é professor de Educação Especial). Mas é na música que Sebastião encontra a sua maior alegria. Fã confesso de música portuguesa, Sebastião passa os dias a cantar os temas de um dos seus ídolos: David Carreira.

David Carreira não ficou indiferente a esta história. Num momento de pura ternura, o artista fez questão de surpreender Sebastião.