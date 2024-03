Hoje às 18:15

No «Goucha», recebemos a atriz e apresentadora brasileira Luana Piovani, conhecida como a «rainha das polémicas». Manuel Luís Goucha questiona a atriz sobre o que aconteceu no supermercado, onde supostamente Luana Piovani não conseguiu pagar as compras. A nossa convidada esclarece tudo.