Independentemente da nossa idade, nada é garantido, nem mesmo a nossa liberdade - Veja a conversa completa

Hoje às 11:47

No «Dois às 10», conhecemos a história de Miguel Santos Pedroso, Miguel começa por explicar que era um jovem com uma vida normal até um dia ter acordado e não conseguir caminhar em casa, calçar e vestir. O pai diz que foram realizados diversos exames, sem diagnóstico. Conta ainda que, o filho, ao mínimo esforço, ficava todo transpirado, como se tivesse corrido uma maratona. Miguel explica que, a dado momento, perdeu a força, não conseguia dormir com dores, não conseguia concentrar-se na escola. O diagnóstico chegou com o Centro de Reabilitação do Norte, «o meu filho tem encefalomielite miálgica», refere Filipe. Conhecemos também a história de Daniela Faria diagnosticada também com encefalomielite miálgica. Daniela conta que começou a dançar aos quatro e anos e que, devido à doença, é praticamente impossível regressar. Explica que tem a EM e que sintomas começou por ter, tendo sido desvalorizada por diversos médicos. Conta que tentou fazer exercício físico, deixando-a praticamente acamada durante três meses. Diz que emocionalmente, sente-se como um carrossel, perdida e, por isso mesmo, isolou-se.