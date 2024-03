Há 1h e 15min

No «Goucha», recebemos Noélia Pereira, que conquistou o 4º lugar no 'Big Brother - Desafio Final'. Enquanto esteve dentro da casa mais vigiada do país, a nossa convidada foi alvo de acusações graves, em que supostamente terá agredido uma das suas funcionárias que estaria grávida. A finalista mostra-se indignada e revela o que pretende fazer.