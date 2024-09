Há 1h e 3min

Em «Festa é Festa», as mulheres acordam estremunhadas e estranham que os homens não as tenham acordado para trocarem de turno. Depois percebem que estão todos a dormir e vão acordá-los, irritadas. Eles dizem que desfaleceram e nem tiveram tempo de as avisar. Elas ralham com eles por as terem deixado expostas ao perigo e mandam-nos procurar comida no mato. Eles lá vão contrariados.