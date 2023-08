Indignado, Cláudio Ramos faz apelo a pedido de casamento: «Ela deixou tudo por amor e não lhe mete o anel no dedo?»

Hoje às 10:52

No «Dois às 10», o apresentador fica a conhecer a história de amor de Tânia Almeida e da sua amiga Susana Santos, cabeleira «Oh My Gloss». Susana admite que ao contrário da amiga, que já é noiva, ainda está à espera do pedido por parte do namorado de há 14 anos.