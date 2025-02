Há 2h e 51min

No «Dois às 10», reunimos Cinha Jardim, Luísa Castel-Branco e Gonçalo Quinaz para comentar tudo sobre a última Gala do «Secret Story - Desafio Final». Os confrontos entre as concorrentes Inês e Vânia continuam a dar que falar, Cláudio Ramos afirma que acha as duas concorrentes muito parecidas, Gonçalo Quinaz discorda e justifica.

