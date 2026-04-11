Inês esperou 18 anos por esta resposta e o desfecho é emocionante

Há 1h e 6min

No «Momento Certo», aos 18 anos, Inês decidiu dar voz a um silêncio que durava há quase duas décadas. Criada com as memórias da avó sobre três irmãos que nunca conheceu — e o silêncio doloroso de uma mãe que perdeu o rastro dos filhos —, a jovem fez da maioridade o ponto de partida para a sua missão: reunir a família.

O que começou como uma busca incerta transformou-se num momento inesquecível. Entre lágrimas e a esperança de quem vê um sonho tornar-se realidade, a revelação chega de forma avassaladora: uma carta dos irmãos e a presença física de um deles, pronto para o abraço que ficou guardado durante uma vida inteira. Atrás da porta, o passado deixou de ser um mistério para se tornar o presente da Inês.