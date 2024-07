Há 2h e 23min

Este sábado, dia 6 de julho de 2024, decorreu a festa de verão da TVI, no Myriad, em Lisboa. Tiago Castro fala-nos da sua participação na série «Morangos com Açúcar». Inês Herédia faz o balanço da novela «Festa é Festa», que já conta com nove temporadas.