Há 46 min

No «Goucha», recebemos Inês Morais, a grande vencedora do «Big Brother 2024». A ex-concorrente faz o balanço da sua participação no reality show e revela que sempre tentou fazer tudo «sozinha». Depois, a grande vencedora desta edição do reality show revela o que irá fazer com o grande prémio de 100 mil euros.